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Упавший в каньон экскаватор извлечен в Северной Осетии, водителя не нашли

МЧС Северной Осетии
МЧС Северной Осетии

Спасатели подняли экскаватор, сорвавшийся в каньон несколько дней назад во время дорожных работ в Ирафском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"При помощи тяжелой военной техники экскаватор поднят из каньона. Водитель не обнаружен", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Напомним, 26 июля между населенными пунктами Мацутой и Ахсау в ходе дорожных работ, проводившихся компанией "Владтрансстрой", упал в каньон с высоты порядка 40 м экскаватор с водителем. Глубина реки в месте падения достигает 4 м.

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Вестник Кавказа

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