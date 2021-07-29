Турция построит новую электростанцию в Узбекистане

Турецкая компания Hidro Enerji Elektrik Uretim Sanayi построит в Хорезмской области Узбекистана новую газопоршневую электростанцию, мощность которой составит 174 МВт.

Реализацией проекта займется созданная для этого компания Odas Enerji СА, которая взяла на себя проектирование, финансирование, строительство, а также эксплуатацию объекта в течение 25 лет, а узбекская сторона – обязательство по гарантированной закупке электрической энергии все это время, передает Podrobno.uz.

Турецкие инвесторы вложат в проект $105 млн, говорится в сообщении.

Напомним, до конца этого года Узбекистан намерен ввести в эксплуатацию восемь новых электростанций.