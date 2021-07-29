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Пашинян собирает старый парламент на экстренное заседание

Пашинян собирает старый парламент на экстренное заседание

Парламент Армении завтра соберется на внеочередное заседание, сообщается на сайте законодательного органа.

Его инициатором выступил правящий блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", уточняет Sputnik Армения.

В повестку, помимо прочего, вошли поправки к закону "О государственной границе", к Административному кодексу, а также громкий проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу.

Это внеочередное заседание может стать последним для парламента VII созыва: на второе августа запланировано первое заседание парламента VIII созыва.

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Вестник Кавказа

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