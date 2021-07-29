Пашинян собирает старый парламент на экстренное заседание

Парламент Армении завтра соберется на внеочередное заседание, сообщается на сайте законодательного органа.

Его инициатором выступил правящий блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", уточняет Sputnik Армения.

В повестку, помимо прочего, вошли поправки к закону "О государственной границе", к Административному кодексу, а также громкий проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу.

Это внеочередное заседание может стать последним для парламента VII созыва: на второе августа запланировано первое заседание парламента VIII созыва.