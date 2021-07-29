Джейхун Байрамов: Баку не заинтересован в напряженности на границе с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. Такое сообщение опубликовано на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и соблюдению трехсторонних заявлений.

Тойво Клаар выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, наблюдавшейся на армяно-азербайджанской государственной границе.

Джейхун Байрамов проинформировал его о провокациях, которые совершила Армения в последние дни на границе и в результате которых 23 июля погиб азербайджанский военнослужащий, а 28 июля были ранены двое военнослужащих АР. Министр указал, что ВС Азербайджана осуществили ответные меры, пояснил, что Азербайджан защищает свои международные границы. Глава МИД обратил внимание, что Армения должна положить конец такому безответственному поведению и выполнять взятые на себя обязательства.

Он отметил, что Азербайджан не заинтересован в напряженности на границе и выступает за урегулирование вопросов дипломатическим путем.