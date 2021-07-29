Изменились сроки сдачи ПЦР для непривитых россиян, возвращающихся из-за рубежа

Главный санврач России поставил определить срок загрузки на портал "Госуслуги" результата теста на коронавирус для непривитых россиян, приезжающих из-за границы в четыре дня.

"После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации", - говорится в соответствующем постановлении главного государственного санитарного врача России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правило касается российских туристов, которые не сделали прививку от коронавируса и не болели им в течение последних шести месяцев.