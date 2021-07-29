В Узбекистане пояснили, каким может быть максимальный перерыв между дозами вакцины от COVID-19
В штабе по борьбе с коронавирусом в Узбекистане сообщили, насколько долгим может быть перерыв между дозами вакцины, и что делать, если прививки не было слишком долго.
"Если вы получили первую дозу вакцины и не были вакцинированы второй дозой, или были вакцинированы в два этапа и не получили третью дозу вакцины, вы можете продолжить следующие этапы введения дозы в течение 12 недель", - рассказал член штаба Ботыр Курбанов.
Он подчеркнул, что если интервал между введением доз препарата составляет более 12 недель - больше 3 месяцев, то вакцинацию необходимо начитать заново, с первой дозы.
По словам Курбанова, это правило касается любого типа вакцин.
Вестник Кавказа
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