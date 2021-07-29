Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением по ситуации на границе Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США) и Игорь Ховаев (РФ) сделали заявление по ситуации на границе Армении и Азербайджана. Оно опубликовано на сайте ОБСЕ.

В нем говорится, что сопредседатели с обеспокоенностью следили за недавними инцидентами на армяно-азербайджанской государственной границе, включая сообщения о жертвах.

Они призывают Ереван и Баку к немедленной разрядке обстановки, отказу от провокационной риторики и действий, полному выполнению обязательств по заявлению от 9 ноября и другим договоренностям о прекращении огня.

Висконти, Шефер и Ховаев подтверждают необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся ключевых вопросов и заявляют о решительной поддержке продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.