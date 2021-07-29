В Бодруме эвакуировали около 100 российских туристов

В Бодруме из отеля Titanik Deluxe из-за лесного пожара эвакуировали постояльцев, среди них около ста россиян.

"Около 100 российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала в настоящий момент уже эвакуированы или еще эвакуируются из премиального отеля Titanik Deluxe Bodrum "пять звезд" в поселке Гюверджинлик, где днем 29 июля возник очаг лесного пожара", - сообщили в АТОР со ссылкой на власти Турции.

Ожидается, что к вечеру 29 июля пожар будет локализован и туристы смогут вернуться в Titanik Deluxe утром 30 июля.

Сообщается, что в случае необходимости, россиян, купивших путевку у туроператоров, централизованно эвакуируют из Турции.

"Тем, кто покупал авиабилеты и бронировал жилье самостоятельно, нужно будет реагировать на ситуацию самим", - предупредил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, пишет РБК.