Пресс-секретарь Эрдогана: лесные пожары - национальная катастрофа

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын охарактеризовал как национальную катастрофу лесные пожары на юге страны. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

Калын подчеркнул, что в борьбе с катастрофой участвуют все ведомства, прокуратура устанавливает причины возгораний. "Работы будут продолжаться неустанно", - цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Напомним, в общей сложности за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 провинциях Турции, 31 из них взят под контроль. С некоторых территорий, например, в Бодруме, эвакуируют туристов.