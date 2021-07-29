В Таджикистане возводят лагерь для беженцев из Афганистана

В Таджикистане в поселке Пяндж стоится лагерь для афганских беженцев, сообщил председатель Джайхунского района Абдулхафиз Одиназода, передает Sputnik Таджикистан.

Лагерь расположится на участке общей площадью свыше 2 га. Вокруг лагеря будет возведено ограждение, средства на него выделят из областного бюджета, уточнил председатель.

Жилье для беженцев будут строить за счет средств государства и других источников, подчеркнул он.

В Таджикистане также появятся специальные склады для хранения необходимых для проживания афганских беженцев вещей и продовольствия.