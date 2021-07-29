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Средства резервного фонда понадобились в Севастополе на медицинский кислород

Средства резервного фонда понадобились в Севастополе на медицинский кислород

Правительство Севастополя сегодня постановило выделить из резервного городского фонда субсидию на компенсацию медицинским учреждениям расходов на медицинский кислород, потребление которого резко выросло на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

"В отличие от второй волны коронавируса, сейчас пациенты больше нуждаются в кислороде, поэтому его потребление возросло в несколько раз. В связи с этим в медицинских учреждениях сложилась кредиторская задолженность по оплате за кислород в размере 3,7 млн рублей", - приводит слова директора департамента здравоохранения Виталия Денисова "Интерфакс".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение обеспечить дальнейшие поставки кислорода и не допускать появления долгов, отдавая этой позиции приоритет при оплате.

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Вестник Кавказа

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