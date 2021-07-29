День ВДВ в Краснодаре пройдет без традиционного шествия

Администрация Краснодара сообщает, что в День воздушно-десантных войск, 2 августа, в городе не будет традиционного массового шествия. Военно-патриотические клубы и ветеранские организации отказались от мероприятия из-за коронавирууса.

"Шествия десантников по ул. Красной официально не планируется, уведомлений о проведении такого мероприятия в администрацию Краснодара не поступало. Такое мероприятие не может проводиться в связи с режимом повышенной готовности на Кубани и рекомендациями Роспотребнадзора", - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

При этом в День ВДВ состоится возложение цветов к Вечному Огню на Площади памяти Героев на улице Северной, к бюсту Героя Советского Союза генерала Василия Маргелова на улице Бургасской.

Возложение цветов проведут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.