Саакашвили анонсировал возвращение в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили приедет на родину этой осенью, хотя и объявлен там в розыск, об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Отметив, что грузинский народ устал от нищеты и безнадежности, единственной альтернативой которым является "изгнание", и хочет достойной жизни, Саакашвили пообещал "выполнить свой долг" и приехать в Грузию перед муниципальными выборами.

Бывший глава государства раскритиковал партию "Грузинская мечта" и ее основателя Бидзину Иванишвили за выход из соглашения с оппозицией, заключенного при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля: по мнению политика, таким образом правящие власти заранее объявили о своем поражении на выборах, пишет РИА Новости.