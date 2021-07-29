Ученые: штамм "лямбда" из Южной Америки устойчив к иммунитету

Японские ученые установили, что лямбда-штамм коронавируса, распространенный в Южной Америке, крайне заразен и способен противостоять иммунитету. Препринт исследования ученых опубликован на ресурсе bioRxiv.

"Наши данные свидетельствуют о том, что у лямбда-варианта есть по крайней мере две вирусологические особенности: повышенная вирусная инфекционность и проявление резистентности к противовирусному иммунитету", - говорится в документе.

По данным ученых, этот штамм обладает мутацией, которая помогает вирусу "уклоняться" от нейтрализующих антител.

В настоящее время лямбда-штамм распространен более чем в 30 странах мира, в основном в Южной и Северной Америке.