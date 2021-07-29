Житель Армении использовал автомат как последний аргумент в бытовой ссоре

Житель села Шатджрек Гегаркуникской области В.Г. открыл стрельбу из автомата по машине жителя Вардениса А.А. , о перестрелке пишет сайт криминальных новостей shamshyan.com.

По его данным, мужчины поссорились на бытовой почве. В какой-то момент А.А. попытался уехать с места инцидента на своей "ГАЗели", но В.Г. начал стрелять из автомата по его микроавтобусу.

На место событий выехали правоохранители, которые нашли в автомобиле В.Г. автомат Калашникова и 60 патронов.

Кроме этого, на месте событий криминалисты обнаружили две гильзы, на "ГАЗели" остались следы от пуль.

По данному факту в полиции готовятся материалы.