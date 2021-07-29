Олимпиада в Токио: итоги шестого дня

В Токио завершился шестой день летних Олимпийских игр.

По его итогам российская сборная завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Чемпионками Токио-2020 стали рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, выигравшие в командных соревнованиях. Серебряную награду в академической гребле в соревнованиях распашных двоек без рулевого взяли Василиса Степанова и Елена Орябинская.

"Бронзу" команде принесли дзюдоист Нияз Ильясов (до 100 кг), пловец Климент Колесников (100 м вольным стилем) и Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, личное многоборье).

На сегодня сборная РФ занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете с 8 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Первое место у китайцев (17-9-9), на второй строчке - японцы (15-4-6), третьи пока американцы (14-14-10).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.