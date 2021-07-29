В Карагандинской области ужесточат ограничения со 2 августа

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Карагандинской области, со 2 августа в регионе смогут работать только объекты, участвующие в программе Ashyq. При этом в выходные дни и их ждут ограничения.

Вне программы Ashyq с понедельника смогут работать центральные госорганы, акиматы, правоохранительные органы, организации здравоохранения, СМИ, аптеки, продуктовые магазины, организации жизнеобеспечения, промышленные предприятия, некоторые бизнес-центры, разрешено вести строительные работы.

В рамках Ashyq разрешено работать в будни с 10.00 до 20.00 театрам, торговым центрам, баням, спа-центрам, фитнес-клубам, концертным залам, филармонии, кинотеатрам, также в будни могут работать торговые сети по реализации непродовольственных товаров, оптово-распределительные центры, торгово-фермерские центры, отдельно стоящие непродуктовые магазины.

Деятельность цирков, бильярдных, боулингов ограничена будними днями с 12.00 до 20.00 и заполняемостью не более 30%. Деятельность спорткомплексов и спортивных организаций по Ashyq разрешена с 10.00 до 20.00, при условии 100% вакцинации всех сотрудников и спортсменов - до 22.00.

Общепит без использования Ashyq может работать только на вынос и доставку, при использовании Ashyq разрешена работа с 10.00 до 20.00 часов только в будние дни.

При использовании Ashyq банки, почта, ЦОНы могут работать в будни с 09.00 до 18.00, без приложения - только онлайн.

Рынки могут работать только при использовании Ashyq с 9.00 до 17.00 часов только в будни.