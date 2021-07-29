Почти вся оппозиция осталась в парламенте Грузии, несмотря на демарш "Мечты"

Большая часть оппозиционных грузинских партий решили не отказываться от депутатских мандатов из-за выхода правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" из соглашения Шарля Мишеля.

Консультации оппозиции по этому вопросу длились почти сутки, сообщает Sputnik Грузия.

По их итогам парламент решили покинуть лишь лидер партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе, представитель Республиканской партии Тамар Кордзая и лидер "Единого нацдвижения" Ника Мелия, причем прочие депутаты ЕНД оставят себе свои мандаты.