Узбекистан начнет производить "Спутник V" на следующей неделе

Российскую коронавирусную вакцину "Спутник V" начнут производить со следующей недели в Алмалыке. Об этом рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии закладки капсулы в фундамент медной фабрики в этом городе.

По его словам, изначально планируется изготавливать 2 млн доз вакцины в месяц, передает Sputnik Узбекистан.

Президент Узбекистана напомнил о данных ВОЗ, из которых следует, что пандемия может продлиться еще 10 лет. Это означает, что каждому человеку требуется вакцинироваться дважды в год: только так можно избежать тяжелого течения болезни.