Казгидромет дал точный прогноз погоды на пятницу

По прогнозам синоптиков, в Казахстане в пятницу будет жарко, местами возможны грозы с сильным ветром.

На фоне прохождения атмосферных фронтальных разделов в республике ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке местами град, сухо будет только на западе, сообщает Казгидромет.

Штормовые предупреждения объявлены в Алматинской области - гроза, град, ветер с порывами до 18-23 м/с, местами чрезвычайная пожарная опасность; в Акмолинской области местами утром и ночью ожидается туман; в Костанайской области днем вероятна гроза, ветер юго-западный до 15-20 м/с. В Актюбинской области также местами ожидается гроза, ветер юго-западный 18 м/с, воздух прогреется до 35 градусов, чрезвычайная пожароопасность. В Западно-Казахстанской области еще жарке - плюс 38, местами гроза, ветер юго-западный до 15-20 м/с.

В Павлодарской области в ночь на пятницу прогнозируются грозы и туман, ветер северный, до 18 м/с. Гроза с ветром ожидаются также в Восточно-Казахстанской области. В Северо-Казахстанской области в пятницу и в субботу случатся грозы, ветер с порывами до 25 м/с.

В Туркестанской области в пятницу местами вероятна пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ветер северо-восточный до 15-20 м/с. В Жамбылской области, по прогнозам синоптиков, в пятницу местами гроза, град, пыльная буря, северо-восточный ветер усилится к субботу с 15 до 25 м/с.

В Нур-Султане в ночь на пятницу около 8-10 тепла, днем - плюс 22-24.

В Алматы теплее, ночная температура воздуха плюс 18-20, днем 28-30 градусов.

В Шымкенте ночью ожидается плюс 18-20 градусов, днем воздух прогреется до 33-35 градусов.