Александр Проханов: "Олег Бакланов был одним из самых искренних радетелей и ревнителей СССР, его последним великаном"

Бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР, последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению Олег Бакланов ушел из жизни на 90-м году. До августа 1991 года Олег Бакланов был секретарем ЦК КПСС, заместителем председателя Совета обороны СССР. До работы в ЦК, он возглавлял министерство общего машиностроения СССР (1983-1988). В 1985-1988 годах, будучи главой ракетно-космической отрасли, курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы "Энергия — Буран".

21 августа 1991 года был обвинен в попытке захвата власти. В составе ГКЧП, о создании которого было объявлено 19 августа того года, Бакланов показал себя как наиболее бескомпромиссный и решительный политик. Он требовал арестовать Бориса Ельцина, обвинил в несоблюдении договоренностей министра обороны Дмитрия Язова и председателя КГБ Владимира Крючкова. После этого находился под стражей до января 1993 года, выйдя на свободу вместе с другими членами ГКЧП по амнистии.

Писатель и главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов поделился с "Вестником Кавказа" своим взглядом на жизнь и деятельность Олега Бакланова:

"Это последний советский великан. У него в руках была колоссальная власть, он управлял всей советской военной техносферой, всеми военными кораблями, самолетами, подводными лодками, космическими станциями. Будучи министром, он сумел собрать в единый пучок тысячи заводов, лабораторий, конструкторских бюро, рудников, химических производств. И в этом фокусе родилась тяжелая ракета "Энергия" и космический челнок "Буран".

Бакланов был поразительно чуток к настроениям молодых людей, которые появлялись в советское время, но уже на его исходе. Он с огромным интересом слушал, когда я рассказывал ему о представлениях, которые тогда гуляли в кругах молодых советских интеллектуалов. Он брал меня в свои поразительные поездки, открывал для меня ворота наших закрытых атомных городов. Мы с ним были на громадных оборонных заводах. Он брал меня в Западную группу войск (группа советских войск, дислоцированная на территории Восточной Германии с 1945 по 1994 гг. - прим. ред.) тогда, когда она уже вот-вот должна была быть разгромлена Горбачевым. Мы с ним встречались с Наджибуллой (президент Афганистана с 1987 по 1992 гг. - прим. ред.) за несколько месяцев до его трагической кончины. И, конечно же, мы были с ним на космодроме "Байконур". Наблюдали поразительный взлет ракеты и восхитительный "Буран". Когда он опустился на землю, я гладил его горячие покрытия, пахнувшие космосом.

Когда случился ГКЧП, он был одним из самых искренних радетелей и ревнителей Советского Союза. Но он не сумел удержать Союз от гибели. За три часа до его ареста я был у него, и он успел мне сказать, когда мы обнимались и прощались, что "дрогнули Язов и Крючков". Так он объяснил крах ГКЧП. Он был мучеником, но не потому что его посадили в "Матросскую тишину", потому что на его глазах разрушалось великое дело, которому он посвятил всю свою жизнь: грандиозная советская страна, советский космос.

Уже больным и немощным он каждое утро садился в машину и его везли на предприятия, где собирались большие ракеты. Он консультировал нынешних российских космистов. Рассказывали, что в детстве его мама клала в детскую коляску и вывозила ночью в сад. Младенцем он смотрел на ночные звезды, они влились в его колыбель, он сызмальства впитывал таинственную мистику ночного звездного неба. В последние годы он говорил, что хочет полететь в космос, он писал письма Путину и Рогозину с просьбой отослать его на орбиту, где он хотел умереть среди звезд. И вот его нет. Мне кажется, что его призвал к себе космос, он ушел к родным и любимым звездам".

Олега Бакланова похоронят 30 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище.