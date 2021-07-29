Туристов эвакуируют из отелей в Мармарисе и Бодруме, над Сиде стоит дым

Лесные пожары на юге Турции привели к эвакуации некоторых курортных отелей, российских туристов эта мера пока не коснулась.

"Пожар возник в лесном массиве района Армуталан в трех километрах от Мармариса, причины возгорания не известны. Пламя стремительно распространялось и оказалось буквально в 100 метрах от некоторых жилых домов и гостиниц. Из-за приближения огня полиция эвакуировала два отеля категории 3* и четыре туристические виллы в качестве меры предосторожности", - сообщает телеканал CNN Turk.

Туристов перевезли в другие отели, находящиеся дальше от пожаров.

"Российских организованных туристов, по предварительной информации, это пока не коснулось - от больших прибрежных отелей в поселках огонь еще далеко", - уточнили в АТОР.

Кроме того, в четверг возгорание случилось в Бодруме недалеко от района Гюверджинлик, где расположены многие пятизвездочные курортные отели. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что в этом районе эвакуирован один отель.

Информации о переселении российских туристов нет.

Туроператоры добавляют, что в некоторых гостиницах Сиде есть задымление, однако россияне не отказываются от туров и не просят о досрочном возвращении домой.