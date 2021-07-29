Последний участник ГКЧП умер незадолго до 30-летия путча

Экс-глава космической отрасли СССР и последний участник августовского путча 1991 года Олег Бакланов скончался на 90 году жизни. Его последняя официальная должность - секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам, куратор военно-промышленного комплекса Советского Союза. 19 августа 1991 года он был самым решительным и радикальным членом ГКЧП, который требовал ареста Бориса Ельцина, обвинял министра обороны Язова и главу КГБ Крючкова в трусости и нарушении договоренностей.

Космическая отрасль многим обязана Олегу Бакланову, который курировал создание космического комплекса «Энергия-Буран», ракеты-носителя «Зенит», долговременных орбитальных станций «Салют-7» и «Мир».