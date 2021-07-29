Египет в августе обойдется россиянам на 60-80% дороже, чем Турция

В АТОР сообщили, что туры в Египет на август будут значительно дороже, чем туры в Турцию.

"По данным системы бронирования "Библио-Глобус", пакетный тур на двоих в Шарм-эль-Шейх с вылетом 9 августа в трехзвездочный отель (все включено) обойдется от 80 тыс. 732 руб.; в четырехзвездочный отель - от 86 тыс. 617 руб. <...> Для сравнения приведем цены на Турцию. Недельный пакетный тур в Анталью с вылетом 9 августа в трехзвездочный отель (завтраки) у туроператора "Библио-Глобус" начинается от 45 тыс. 704 руб. на двоих, в четырехзвездочный отель (все включено) - от 47 тыс. 218 руб. В целом стартовые цены на Египет сейчас выглядят примерно на 60-80% дороже, чем аналогичные предложения по Турции", - говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации туроператоров России.

Ожидается, что ситуация может измениться с увеличением числа перевозчиков, кроме того, есть перспектива запуска чартерных рейсов в Египет в августе-сентябре как из Москвы, так и из регионов.