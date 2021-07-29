Молодой житель Армении обесточил противоградовые установки

Житель Армении похитил аккумуляторы из противоградовых установок. Такое сообщение распространила пресс-служба полиции.

Как установило следствие, 27-летний житель Эчмиадзина украл аккумуляторы двух противоградовых установок в селе Воскеат Арагацотнской области, пишет Sputnik Армения.

Правоохранители уточнили, что с одного раза мужчина не смог довести преступление до конца и сбежал.

Вторая попытка оказалась более успешной: подозреваемый похитил один аккумулятор в самом Воскеате и еще один, неподалеку от села.

Задержанного доставили в полицию, он уже дал признательные показания. Полицейские ищут украденные аккумуляторы.