Молодой житель Армении обесточил противоградовые установки
Житель Армении похитил аккумуляторы из противоградовых установок. Такое сообщение распространила пресс-служба полиции.
Как установило следствие, 27-летний житель Эчмиадзина украл аккумуляторы двух противоградовых установок в селе Воскеат Арагацотнской области, пишет Sputnik Армения.
Правоохранители уточнили, что с одного раза мужчина не смог довести преступление до конца и сбежал.
Вторая попытка оказалась более успешной: подозреваемый похитил один аккумулятор в самом Воскеате и еще один, неподалеку от села.
Задержанного доставили в полицию, он уже дал признательные показания. Полицейские ищут украденные аккумуляторы.
Вестник Кавказа
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