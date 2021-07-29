В Чечне хотят увеличить число мировых судов

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о создании семи новых мировых судов в республике из-за демографического подъема.

Согласно пояснительной записке к документу, население Чечни с 2007 года, когда в регионе появился институт мировых судей, увеличилось с 1,17 млн до почти 1,50 млн человек. Среднее число жителей на один мировой участок приблизилось к предельной численности в 22,4 тыс человек, а в некоторых районах этот показатель составил свыше 30 тыс, сообщает "Интерфакс".

Отмечающееся в проекте административно-территориальное деление не позволяет Чечне перераспределить судебные участки так, чтобы выполнить все требования закона о доступности правосудия. Из документа следует, что количество судебных участков нужно увеличить с 66 до 73, что потребует дополнительного федерального финансирования в размере 11,5 млн рублей в год на зарплаты судей.

Подчеркивается, что изменения предлагается внести в статью 10 отраслевого закона "О мировых судьях в Российской Федерации".