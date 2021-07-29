ОДКБ обеспокоена эскалацией на азербайджано-армянской границе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспокоена опасностью дальнейшей эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе. Об этом говорится в заявлении генсека ОДКБ Станислава Зася, размещенном на сайте организации.

"Серьезную обеспокоенность вызывает опасность дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года", - сказано в тексте.

По его словам, ОДКБ считает, что применение силы неприемлемо, а противоречия необходимо урегулировать исключительно политико-дипломатическими методами.

Зась также поприветствовал усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.