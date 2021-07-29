Турция опровергла эвакуацию туристов из Антальи

Глава Федерации отельеров Турции опроверг слухи об эвакуации постояльцев отелей в провинции Анталья из-за пожаров. Об этом сообщают РИА Новости. Туристы продолжают отдых.

Ранее стало известно, что в курортных районах Турции зафиксировано три зоны пожара: в Гюверджинлик в районе Бодрума, в Дидиме провинции Айдын и в Еникёй в районе Аланьи.

На место возгорания отправлены сотрудники МЧС и пожарные.

28 июля администрация Антальи передала о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. В его тушении участвуют 2 самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машин. Сегодня пожар был взят под контроль. Три человека погибли, 122 пострадали. О пострадавших россиянах не сообщается.