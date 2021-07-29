В Англии признали ОКР самым успешным в истории игр

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер оценил участие российской сборной на Олимпиаде в Токио.

"Олимпийский комитет России, безусловно, уже стал самым успешным комитетом в истории Игр", — написал Линекер в Twitter.

Напомним, что Россия не может выступать на Олимпиаде с национальной символикой из-за санкций WADA. Спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).