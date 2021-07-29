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В Англии признали ОКР самым успешным в истории игр

В Англии признали ОКР самым успешным в истории игр

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер оценил участие российской сборной на Олимпиаде в Токио. 

"Олимпийский комитет России, безусловно, уже стал самым успешным комитетом в истории Игр", — написал Линекер в  Twitter. 

Напомним, что Россия не может выступать на Олимпиаде с национальной символикой из-за санкций WADA. Спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России и аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). 

                        

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