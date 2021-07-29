Карабах - жизнь после войны

Канал Гии Саралидзе - https://www.youtube.com/channel/UClcG7y3O-Omubm0SPPrRWpA

Гия Саралидзе показал, что происходит на землях Азербайджана через восемь месяцев после деоккупации. В конце февраля съемочная группа "Вестника Кавказа" побывала на освобожденных территориях Азербайджана - в Агдаме, Физули, Джебраиле и Зангилане, на иранской границе, зафиксировав масштабы разрушений, осуществленных оккупационными силами ВС Армении. По прошествии нескольких месяцев группа телерадиожурналиста Гии Саралидзе снова побывала в Карабахе, где заметила существенные перемены: строящиеся дороги и объекты энергетики, дома для вынужденных переселенцев. Так, в Агдаме уже расчистили часть завалов и привели в порядок чудом уцелевшие исторические объекты, хотя работу осложняют мины. Фактически 20% своей территории Азербайджан начинает отстраивать с нуля. Также журналистам удалось побывать в российско-турецком мониторинговом центре, действующем на условиях полного паритета и использующем для выполнения своей миссии разные средства наблюдения, в том числе беспилотники. В фильме можно увидеть также быт российских и турецких наблюдателей - молельные комнаты, медицинский кабинет, прачечная, парикмахерская, столовую… Военные скупы на слова; говорят лишь, что обстановка напряженная и бывают случаи нарушения договоренностей о прекращении огня.