Грузинский чемпион Олимпиады придумал, куда потратить миллион

Правительство Грузии обещало миллион лари каждому спортсмену, который завоюет золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Это около 317 тысяч долларов США. Пока что за сборную Грузии первое место занял только дзюдоист Лаша Бекаури.

Зато он успел рассказать, как распорядится полученными деньгами. Финансы пойдут на возращение бабушки и тети Лаши из Греции.

"Я хочу привезти из эмиграции бабушку и тетю, которые сейчас в Греции. Хочу вернуть их в Грузию", - сказал он.

Ранее, 28 июля Национальный университет Грузии подарил Бекаури квартиру в Тбилиси.