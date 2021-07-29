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Ливни повредили водопровод в высокогорном селе Дагестана

Ливни повредили водопровод в высокогорном селе Дагестана

Питьевой водопровод протяженностью более километра был поврежден в результате ливней, прошедших в селе Инхоквари Цумадинского района Дагестана, проинформировали в пресс-служба районной администрации.

Кроме того, сообщается, что в результате разгула стихии были разрушены три пешеходных моста.

Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе из-за сильных ливней и последовавшего подъема уровня рек селевыми потоками были разрушены два моста, напоминает ТАСС.

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