Ливни повредили водопровод в высокогорном селе Дагестана

Питьевой водопровод протяженностью более километра был поврежден в результате ливней, прошедших в селе Инхоквари Цумадинского района Дагестана, проинформировали в пресс-служба районной администрации.

Кроме того, сообщается, что в результате разгула стихии были разрушены три пешеходных моста.

Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе из-за сильных ливней и последовавшего подъема уровня рек селевыми потоками были разрушены два моста, напоминает ТАСС.