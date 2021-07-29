Ташкентский "Пахтакор" усилился нападающим из Сербии

Сербский нападающий Боян Матич стал игроком ташкентского "Пахтакора". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Форвард присоединился к "Пахтакору" на правах свободного агента. Стороны подписали контракт сроком до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в первой половине прошлого сезона Матич выступал за сербский "Партизан", а во второй - за афинский "Атромитос". В общей сложности нападающий сыграл в прошлом сезоне в 25 матчах, отметившись в них двумя голевыми передачами.