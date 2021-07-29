Вакцинация обостряет хронические заболевания?

Никаких обострений болезней после вакцинации у людей обнаружено не было, сообщил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, вакцинация не может повлиять на течение заболеваний. "В течение всего периода клинических исследований, уже в процессе того, как мы вакцинируем массово, мы не видели каких-то значимых нежелательных явлений",- сказал он на пресс-конференции.

Далее медик отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями также должны прививаться, так как они входят в группу риска по заражению и тяжелому течению коронавируса, передает ТАСС.