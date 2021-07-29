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Россия помогает Турции справиться с пожарами

Россия помогает Турции справиться с пожарами

Российские самолеты Бе-200 участвуют в тушении пожаров в Турции, сообщает посольство России в Анкаре.

"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - сказано в сообщении.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу по указанию Владимира Путина направил в Турцию самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ для помощи в тушении пожаров.

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Вестник Кавказа

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