Россия помогает Турции справиться с пожарами

Российские самолеты Бе-200 участвуют в тушении пожаров в Турции, сообщает посольство России в Анкаре.

"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - сказано в сообщении.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу по указанию Владимира Путина направил в Турцию самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ для помощи в тушении пожаров.