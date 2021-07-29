Глава европейской дипломатии призвал ЕС наладить диалог с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что ЕС нуждается в диалоге с Россией.

"В отношении России перед Европейским советом стояла задача подготовить отчет, в котором была бы проанализирована текущая ситуация и перспективы отношений, которые находятся на самой низкой отметке за многие годы, - отметил глава дипломатии ЕС. - Накануне его презентации Франция и Германия объявили о своем намерении предложить встречу между президентом России Владимиром Путиным и 27 [странами - членами ЕС]", - сказал он в беседе с газетой El Pais.

Инициатива Берлина и Парижа не нашла поддержку у остальных стран-членов, что показало "насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран".

"Можно подумать, что если [президент США] Джо Байден встретился с Путиным, то почему не могут европейские лидеры. Но между Байденом и Россией есть Атлантический океан, а некоторые европейские страны отделены от России только границей. Однако мы должны искать пути к взаимопониманию с Россией по вопросам, [для решения] которых нуждаемся в ней. Я также не очень уверен, что наиболее подходящий формат [для налаживания диалога] - это Путин в окружении 27, - подчеркнул Боррель, добавив, что нужно сначала согласовать общую позицию всех 27 стран по России, а потом уже разговаривать с Путиным.