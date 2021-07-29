Замир Кабулов: "Не думаем, что талибы полностью захватят Афганистан, но мы готовы к любому сценарию"

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов 29 июля на онлайн-брифинге ответил на вопросы "Вестника Кавказа" о ситуации в Афганистане.

По его словам, радикальное движение «Талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует больше половины афганской территории, но всю страну вряд ли сможет захватить. В тоже время Россию беспокоит возможное усиление на севере страны террористической группировки «Игил» (запрещённая в России организация). Кабулов добавил, что две названные группировки — непримиримые враги, чем больше первая будет уничтожать вторую, тем «проще будет» обстановка в Афганистане.