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Россия и Китай готовятся к совместным учениям

Россия и Китай готовятся к совместным учениям

Россия и Китай в середине августа проведут совместные оперативно-стратегические учения "Сибу" ("Взаимодействие"), информирует Минобороны России, уточняя, что участниками учений станут 10 тыс человек.

Также стало известно, что со стороны РФ в маневрах будут участвовать подразделения одного из объединений Восточного военного округа.

Учения будут проходить на полигоне "Цинтунся" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Также будут задействованы боевые самолеты, артиллерия и бронетехника.

Руководить учениями будет совместное командование воинских контингентов двух государств, пишет "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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