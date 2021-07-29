Россия и Китай готовятся к совместным учениям

Россия и Китай в середине августа проведут совместные оперативно-стратегические учения "Сибу" ("Взаимодействие"), информирует Минобороны России, уточняя, что участниками учений станут 10 тыс человек.

Также стало известно, что со стороны РФ в маневрах будут участвовать подразделения одного из объединений Восточного военного округа.

Учения будут проходить на полигоне "Цинтунся" сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Также будут задействованы боевые самолеты, артиллерия и бронетехника.

Руководить учениями будет совместное командование воинских контингентов двух государств, пишет "Интерфакс".