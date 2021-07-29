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Мелия покинет парламент Грузии

Мелия покинет парламент Грузии

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия принял решение уйти из парламента Грузии из-за ближайших муниципальных выборов.

"Я отказываюсь от депутатского мандата и полностью переключаюсь вместе со своими друзьями на референдум, которым станут эти выборы", – приводит слова Мелия "Спутник-Грузия".

Напомним, что 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Мелия будет баллотироваться в мэры Тбилиси не только от ЕНД, но и от нескольких мелких оппозиционных партий.

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Вестник Кавказа

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