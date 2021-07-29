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Лесные пожары в Турции окружили Мармарис, идет эвакуация туристов (ВИДЕО)

Лесные пожары в Турции окружили Мармарис, идет эвакуация туристов (ВИДЕО)

На турецком курорте Мармариса вспыхнул второй за последние несколько дней мощный лесной пожар. Видео происходящего публикуют в соцсетях очевидцы.

К настоящему времени огонь добрался до Ичмелера. В районе, где бушует лесной пожар, началась эвакуация местных жителей и туристов из отелей. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200, сообщает посольство РФ в Анкаре.

Напомним, утром 25 июля в Мармарисе вспыхнул лесной пожар. Он быстро распространился на значительную площадь из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды. Огромные клубы дыма были видны с пляжей Мармариса. В тушении пожара участвовали 10 вертолетов и более 40 пожарных машин. Огонь был потушен 27 июля. В результате пожара были уничтожены 100 га лесного массива, погиб один пожарный.

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Вестник Кавказа

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