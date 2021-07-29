Россиянки завоевали золото Олимпиады в фехтовании на рапире
Женская сборная России по фехтованию на рапире одержала победу над командой Франции в финале соревнований Олимпийских игр в Токио.
Аделина Загидуллина, Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолели французских спортсменок со счетом 45:34.
Таким образом, сборная России завоевала восьмую золотую медаль высшей пробы. В неофициальном командном зачете Россия вернулась на четвертую строчку.
Вестник Кавказа
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