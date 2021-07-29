Афганистан для "чайников". Часть 3: Почему талибы побеждают Кабул?

После вывода американских военных гражданская война в Афганистане начала усугубляться. Без серьезной поддержки извне правительство Ашрафа Гани оказалось бессильным перед наступлением боевиков запрещенного в России движения "Талибана", которые контролируют почти 90% страны.

Гражданская война – перманентное состояние Афганистана. Если в 80-х годах коммунисты воевали с моджахедами, то после вывода войск СССР те же моджахеды столкнулись лицом к лицу с еще более радикальными религиозными фанатиками талибами. После вторжения США вместе с союзниками (Великобританией, Австралия, Канада) 7 октября 2001 года талибы были маргинализированы и отодвинуты к границе Пакистана. Власть в Кабуле была передана марионеточному проамериканскому правительству Хамида Карзая. Однако уже спустя несколько лет "Талибан" восстановился и перешел в наступление против сил Карзая. В середине 2010-х боевики уже контролировали 50% процентов территории Афганистана. Поворотным моментом в современной фазе гражданской войны стало решение президента США Дональда Трампа на последнем году своего срока вывести войска из Афганистана.

В конце февраля 2020 года в Дохе представители США и "Талибан" подписали соглашение о мире, предусматривающее вывод американских войск в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога. Новый глава Белого дома Джозеф Байден не стал дезавуировать сделку и объявил, что вывод войск произойдет, несмотря на обстановку в Афганистане. Начавшаяся 1 мая эвакуация шла опережающими темпами. В первые недели свои контингенты увели члены международной коалиции (Чехия, Австралия, Германия, Италия и др.), а к началу июля с этой задачей на 90% справился и Пентагон. 2 июля крупнейшую авиабазу Баграм покинули последние американские военные.

Уход американцев окрылил талибов. Они перешли в наступление и взяли под свой контроль около 90% территории Афганистана. На захваченных территориях они устанавливают жесткий режим – за любые проступки людей подвергают телесным наказаниям и публично истязают. Согласно сделке в Дохе они обязались не стрелять по уходящим солдатам США, но никто им не запрещает бороться с Кабулом, ведь американцы не обусловили свой уход нормализацией отношений талибов с правительством Гани.

Время от времени представители "Талибана" встречаются в Катаре с представителями правительства Гани, но переговоры не приводят не только к урегулированию, но даже к введению режима прекращению огня. Кроме того, "Талибан" - не централизованная структура и заключенные дипломатами договоренности, мягко говоря, не уважаются полевыми командирами талибов.

Под контролем талибов в настоящий момент находятся, в основном, сельские местности. Их цель – захватить крупнейшие города Кабул, Герат, Газни и завладеть внешними границами. Основная часть границ Афганистана уже в их руках, исключение составляет афгано-пакистанская граница. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, 80% афгано-таджикской границы подконтрольна "Талибану". В конце июня-начала июля в СМИ просочилась информация о массовом бегстве афганских военных в Таджикистан и Узбекистан, пытавшихся спастись от нападения боевиков.

Усиление "Талибана" и риск полного перехода контроля над Афганистаном талибам заставило понервничать внешних игроков. Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Россия активизировали контакты по линии МИДов, Минобороны и спецслужб. Россия, Таджикистан и Узбекистан 30 июля - 10 августа проводят совместные военные учения. США тоже опасаются госпереворота. В конце июля интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что Афганистан превратится в государство-изгой, если "Талибан" захватит власть в стране. С недоверием за ситуацией наблюдают Иран и Индия, но резких заявлений избегают.

Все перечисленные страны беспокоит угроза наращивания наркотрафика из Афганистана (там производится 90% мирового героина), распространения терроризма и радикализма, а также перекидывания конфликта через границу. Отметим, что талибы еще не разорвали связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), а в Афганистане до сих пор находятся сотни боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), переброшенных сюда из Ливии, Ирака и Сирии. Талибы пытаются успокоить соседей. В июле они посетили с визитом Россию и Иран. В Москве они заявили, что не претендуют на Среднюю Азию. Но есть ли гарантия того, что при талибах Афганистан не превратится в дом для мирового терроризма? Кроме того, их успех в войне против Кабула может стать заразительным примером для террористических организаций в Средней Азии.

Другие соседи реагирует несколько иначе. "Талибан" как организация появилась на территории Пакистана. Исламабад имеет тесные связи с ней, вооружает и финансирует. Приход талибов к власти может усилить позиции Пакистана в регионе. Но не только его. Большой интерес проявляет и Китай. По данным Financial Times, китайцы уже пообещали талибам инвестиционную поддержку в случае их прихода к власти при условии, что они не будут поддерживать сепаратистов из Синьцзяна (КНР). Пакистан и КНР – союзники против Индии. Подконтрольное им правительство в Афганистане поможет реализовать транспортный коридор из Китая к пакистанскому порту Гвадар. Для Китая это выход к Индийскому океану. Афганистан – связующий узел.

Интерес к Афганистану проявляет и Турция, которая в последние пять лет вовлечена в решение ряда других конфликтов: Сирия, Ливия, Карабахская война. 17 июля Анкара согласовала с Вашингтоном передачу туркам контроля охраны аэропорта Кабула – ворот Афганистана в мир. Талибы раскритиковали такие инициативы, рассматривая присутствие натовской Турции как оккупацию. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности, обсудить с талибами спорный вопрос, но призвал их прекратить "оккупационные действия" на территории Афганистана.