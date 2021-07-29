Онищенко: масочный режим по-прежнему актуален

Масочный режим надо по-прежнему соблюдать, заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, особенно это требование актуально для тех, кто не привился от коронавируса. "Никто масочный режим не отменял... Все должно работать. Но если вы дома находитесь и дома все привитые, то маску, конечно, не надо носить, и если вы идете по улице и нет большой толпы и суеты... и если привитые", - сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 270 случаев.