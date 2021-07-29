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Ялтинские пляжи открылись после наводнения

Ялтинские пляжи открылись после наводнения

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила об открытии всех пляжей города и окрестных южнобережных поселков, которые восстанавливаются после июньских наводнений.

"Все ялтинские пляжи от Фороса до Гурзуфа открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН", - написала Павленко в Facebook.

Напомним, что купание в Ялте было запрещено в июне из-за обильных осадков, акватория моря окрасилась в серо-буро-зеленый цвет, в воду снесло мусор и грунт. Руководством города было принято решение открывать пляжи поэтапно.

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Вестник Кавказа

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