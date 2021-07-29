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Камнепад разгромил АЗС и ранил женщину в Дагестане

Камнепад разгромил АЗС и ранил женщину в Дагестане

Один человек пострадал во время камнепада в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, сообщил заместитель главы администрации района Абдулмажид Алиев.

По его словам, также обвалившиеся горные породы повредили автозаправку и магазин. "В результате камнепада в селе Агвали Цумадинского района повреждены АЗС и магазин, пострадал один человек. На АЗС повреждены стены, кровля, окна, нарушено электроснабжение", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточнятся, что пострадавшая работает продавцом магазина. Она госпитализирована, ее жизнь вне опасности.  

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Вестник Кавказа

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