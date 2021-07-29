Авиакомпании "России" разрешили выполнять рейсы на курорты Египта

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", получила в Росавиации разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта. Об этом сообщил представитель перевозчика.

"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта – Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа", – цитирует его РИА Новости.

Представитель авиакомпании также сообщил, что для обеспечения безопасности российских граждан перевозчик подписал соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады".