Боевиков ИГИЛ ликвидировали в Тюмени

В Тюменской области уничтожили членов ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, в состав террористической ячейки входили граждане одной из республик Центральной Азии, которые готовили по указанию иностранных эмиссаров теракты в Тюмени.

Во время спецоперации по задержанию лидера боевиков и его сообщника, которые пытались извлечь "средства террора" из тайника на окраине города, последние были ликвидированы после оказанного ими сопротивления.

В Центре отметили, что жертв и раненых среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

"В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература", - сказано в сообщении.

В ЦОС подчеркнули, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках уголовных дел по статьям 30, 205, 222, 317 ("подготовка к теракту", "незаконный оборот оружия", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").