Боевиков ИГИЛ ликвидировали в Тюмени
В Тюменской области уничтожили членов ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, в состав террористической ячейки входили граждане одной из республик Центральной Азии, которые готовили по указанию иностранных эмиссаров теракты в Тюмени.
Во время спецоперации по задержанию лидера боевиков и его сообщника, которые пытались извлечь "средства террора" из тайника на окраине города, последние были ликвидированы после оказанного ими сопротивления.
В Центре отметили, что жертв и раненых среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.
"В результате осмотра места происшествия и проведенных обысков по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято: готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература", - сказано в сообщении.
В ЦОС подчеркнули, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках уголовных дел по статьям 30, 205, 222, 317 ("подготовка к теракту", "незаконный оборот оружия", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться