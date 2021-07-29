Сможет ли Туркменистан стать серьезным поставщиком газа в Европу?

Каспийское море - один из крупнейших старейших регионов мира по добыче нефти и газа. Из прибрежных государств Туркменистан имеет наибольшие запасы природного газа. Географическая изоляция и напряженные отношения с Азербайджаном некоторое время препятствовали экспорту газа потребителям в Европе, отмечает Oil Price.

Однако в последнее время отношения между Ашхабадом и Баку улучшились: страны подписали соглашение о совместной разработке общего месторождения природного газа. Хотя месторождение не самое большое, возобновление сотрудничества между странами может стать определяющим фактором. Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами газа в мире: 19,5 триллионов кубометров, что составляет 10% от общемировых запасов. Туркменское газовое месторождение Галкыныш с запасами в 2,8 триллиона кубометров - одно из крупнейших на планете.

Географическая изоляция Туркменистана как страны, не имеющей выхода к открытому морю, остается самым серьезным препятствием для крупномасштабного экспорта. Ситуация несколько изменилась с подъемом китайской экономики и выросшим спросом на сырье и энергию. Китайские компании импортировали из Туркменистана 43 млрд кубометров в 2019 году, что составило 80% от общего объема экспорта. Хотя контракты держатся в секрете, аналитики предполагают, что Ашхабад по-прежнему в большом долгу перед Китаем за строительство газопровода Центральная Азия-Китай. Поэтому Туркменистан непреклонен в своем желании диверсификации в сторону Европы.

Недавнее завершение строительства Южного газового коридора стоимостью $40 млрд, который состоит из трубопроводов TANAP и TAP, идущих из Азербайджана в южную Европу, также предлагает возможности для Туркменистана. Впервые за десятилетия экспорт природного газа из Центральной Азии в Европу напрямую стал жизнеспособным вариантом, если заинтересованные государства примут активное участие в его развитии.

Трубопроводы TANAP и TAP предназначены для транспортировки 10 миллиардов кубометров в Европу и 6 миллиардов кубометров на турецкий рынок с азербайджанского месторождения Шахдениз. Пока трубопроводы работают только на половину своей мощности и могут быть модернизированы. Для поступления газа из Туркменистана в Азербайджан необходимо построить только Транскаспийский трубопровод. Таким образом, с технической точки зрения экспорт небольших объемов возможен относительно быстро.

О первом шаге к крупной сделке может быть объявлено в августе после саммита на туркменском курорте Аваза, в котором примут участие Турция и Азербайджан. Присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть признаком прорыва с точки зрения производства. Однако проблема, скорее всего, будет заключаться в спросе. Европейский рынок уже хорошо связан с производителями через трубопроводы и объекты импорта СПГ. Кроме того, газ из Туркменистана будет направляться в юго-восточную Европу, где Россия активно строит новые трубопроводы.

Для экспорта центральноазиатского газа на европейский рынок может быть слишком поздно. Несмотря на то, что трубопроводы TANAP и TAP имеют необходимую пропускную способность для транспортировки газа из Туркменистана, необходимы многомиллиардные инвестиции в Транскаспийский подводный трубопровод. Европейский инвестиционный банк не будет финансировать проекты по ископаемому топливу после 2021 года. Следовательно, финансирование должно поступать из альтернативного источника, что может стать проблемой.

Кроме того, центральноазиатский газ предназначен для рынка, который быстро трансформируется в связи с энергетическим переходом. ЕС активно занимается декарбонизацией и уделяет особое внимание устойчивости, что снизит спрос на природный газ в долгосрочной перспективе. Это влияет на прибыльность новых крупномасштабных энергетических проектов и снижает вероятность экспорта из Туркменистана в Европу. Тем не менее лидеры Турции, Азербайджана и Туркменистана в августе подчеркнут свое намерение стать крупными европейскими экспортерами. В ближайшие два года мы увидим, удастся ли заключить такую сделку, в рамках которой центральноазиатский газ начнет поступать на уже в достаточной мере обеспечиваемый рынок.