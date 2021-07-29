Главная » Новости

Наводнение унесло около 150 жизней в Афганистане

Наводнение унесло около 150 жизней в Афганистане

От 40 до примерно 150 человек стали жертвами сильного наводнения в провинции Нуристан на востоке Афганистана, проинформировали представители местных властей.

Сообщается, что ночью в деревне Мехердиш в районе Камдиш сошел паводок. "Жертвами наводнения стали, по меньшей мере, 40 человек - их тела уже обнаружены", - говорится в сообщении, уточняется, что также потоки воды снесли около 100 домов и домашний скот.

По данным главы провинциального совета Саидуллы Нуристани, в результате ночного наводнения погибли около 150 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Ariana News и 1TV News.

1035 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!