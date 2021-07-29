Главная » Новости

Заседание российско-сирийской межправкомиссии может пройти в августе

Заседание российско-сирийской межправкомиссии может пройти в августе

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что заседание российско-сирийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в следующем месяце.

"МПК, скорее всего, состоится в августе в Сирии. Мы ждем сейчас от российской стороны точной даты проведения межправкомиссии", - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, являющийся сопредседателем межправкомиссии, сообщил, что на очередном заседании планируется подписать соглашение между Россией и Сирией в сфере торгово-экономических отношений.

975 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!