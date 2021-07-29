Заседание российско-сирийской межправкомиссии может пройти в августе

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что заседание российско-сирийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в следующем месяце.

"МПК, скорее всего, состоится в августе в Сирии. Мы ждем сейчас от российской стороны точной даты проведения межправкомиссии", - цитирует дипломата ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, являющийся сопредседателем межправкомиссии, сообщил, что на очередном заседании планируется подписать соглашение между Россией и Сирией в сфере торгово-экономических отношений.